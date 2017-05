Cameroun: Sud - Les comptes de la Communauté urbaine de Kribi adoptés

Au terme de l'exécution de ce budget 2016, il ressort qu'il a été réalisé au montant de 918.043.522 francs, soit un taux de réalisation de 21% en valeur relative. Ce faible taux de réalisation trouve donc son explication sur deux faits majeurs qui ont impacté négativement les recettes. Le délégué du gouvernement auprès de la CUK et ses collaborateurs indexent l'ordre de recette émis pour le recouvrement du permis du port de Kribi. «Il est resté impayé malgré les nombreuses démarches entreprises », fait savoir Louis Jacques Mazo. La deuxième raison est que les recettes escomptées du port autonome de Kribi n'ont pas pu être mises en pratique du fait de sa non mise en fonctionnement courant 2016.

Le budget de l'exercice 2016 de la Communauté urbaine de Kribi (CUK) est de 4,3 milliards de F. Equilibré en recettes et en dépenses, ce budget, Proposé par l'exécutif, voté par le conseil et approuvé par la tutelle, a été adopté le 5 mai 2017 au cours d'une session ordinaire tenue dans la salle des actes de la CUK. C'était en présence du premier adjoint préfectoral de l'Océan, Charles Aurélien Eyobo Mbondjo. Bien que la CUK rencontre quelques difficultés de recouvrement, ce budget connaît une hausse de 1.789.692.155 F, par rapport à celui de l'année dernière. D'après le délégué du gouvernement auprès de la CUK, Louis Jacques Mazo, cette hausse a été projetée en considération de trois données essentielles. Il cite le projet de fonctionnement du port autonome de Kribi, la mise en œuvre des mesures incitatives de certaines recettes et enfin, la prise en compte au titre des restes à recouvrer de l'ordre de recette émis courant 2015 pour le recouvrement du permis d'implanter du port de Kribi conformément au plan comptable sectoriel communal et à la nomenclature budgétaire communale.

