Cameroun: Prières pour la paix

Cette année particulièrement, compte tenu du contexte caractérisé par la crise récente dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, « chaque croyant, chaque église, a le devoir d'intercéder. L'initiative est certes de l'archidiocèse, mais nous appelons tous les fidèles et tous les croyants de notre pays à multiplier de telles initiatives pour que par la puissance de Dieu, le bon ordre règne chez nous et la paix et le progrès se perpétuent comme cela a été jusqu'à présent », a exhorté Mgr Jean Mbarga. Dans son homélie du jour, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a tenu à rassurer les fidèles : « Dieu aime notre pays depuis toujours. Car son histoire est portée par le vivre-ensemble à travers le multiculturalisme ». Cette célébration eucharistique était une réponse de foi des fidèles à leur volonté de voir leur pays rester uni, dans la fraternité et dans l'esprit du développement qui a prédominé jusqu'alors. « Nous remercions le chef de l'Etat d'avoir pris cette initiative au sérieux en mandatant son Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement », a confié le prélat. La « Messe de la Nation » sera désormais célébrée tous les ans, le dimanche précédant la fête nationale.

Drapée aux couleurs nationales, la Basilique Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé a accueilli dans une ambiance chaleureuse, de nombreux fidèles hier. L'instant d'une prière pour que règne pour toujours la paix, l'unité et le progrès social dans notre patrie. Baptisée « Messe de la Nation », c'est la première célébration du genre organisée par l'Archidiocèse de Yaoundé. Pour rehausser l'événement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, représentant personnel du chef de l'Etat, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ont pris part à cette messe célébrée par Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé. A en croire le prélat, le lieu n'a pas été choisi au hasard. « Nous avons une longue tradition de célébrer Marie-Reine-des-Apôtres, patronne du Cameroun qui a été choisie par les premiers missionnaires pallotins pour assurer le saint patronat de notre pays », a-t-il indiqué. Fidèle à cette tradition, l'archidiocèse de Yaoundé vient donc d'instituer une messe afin que les fidèles puissent consacrer chaque année leur prière et leur temps pour le pays.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.