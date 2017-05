Congo-Brazzaville: Près 200 enfants mobilisés pour la préformation

Après avoir tiré les leçons de la disqualification du Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, le ministère des Sports et de l'éducation physique a décidé de se concentrer sur l'un des volets le plus important : la pré-formation. Et les clubs italiens d'Atalanta Bergame et le Milan AC ayant l'expérience dans ce domaine, ont accepté de donner un coup de pouce au Congo pour l'éclosion de ses jeunes footballeurs.

A Brazzaville, les bases de la première étape de pré-formation sont déjà posées avant l'arrivée des techniciens d'Atalanta Bergame. Cette initiation mobilise près de deux cents enfants, dont l'âge varie de 8 à 12 jusqu'aux moins de 15 ans repartis en différentes catégories des jeunes. C'est l'une des exigences du ministère des Sports et de l'éducation physique, d'autant plus qu'il veut s'appuyer sur cette expérience pour contourner une difficulté, celle liée à la maîtrise des âges. « Il y a une étape plus importante, celle de la pré-formation parce que nous voulons contourner une difficulté liée au fait que, nous n'avons toujours pas maitrisé les âges de nos jeunes joueurs. Ce qui a, d'ailleurs, malheureusement entraîné la disqualification de notre équipe des U17 du fait d' une grande faiblesse », a commenté Léon Alfred Opimbat, le samedi quand il a visité les différents ateliers où se produisaient les jeunes enfants.

La formation se déroule tous les week-end dans le centre d'Atalanta basé à Kintélé en attendant celui du Milan AC qui sera installé à Pointe-Noire. Développant les objectifs du projet, Léon Alfred Opimbat a indiqué que les enfants seront d'abord placés par catégorie dans les groupes avant de sélectionner les 50 meilleurs de la première promotion animée par les Italiens d'Atalanta Bergame. Les meilleurs de celle-ci vont poursuivre en Italie.

« Nous avons donc reçu du gouvernement la mission d'aller négocier avec des centres un peu plus outillés. Et, nous avons eu la réponse positive de deux grands clubs en Italie notamment Atalanta Bergame et le Milan AC. Ils se sont engagés à nous accompagner pour ce qui est de la préformation(... ) Nous osons croire que d"ici à quelques années, les jeunes qui commencent aujourd'hui vont pouvoir intégrer les grands clubs. Car dans le cadre des accords aussi bien qu'avec le Milan AC et Atalanta, ils sont attentifs sur l'éclosion des meilleurs qui vont donc continuer dans les centres de formation de ces clubs en Italie. Il s'agit-là d'un élément important ou nouveau et nous avons foi. Nous souhaitons que ce projet puisse aller de l'avant », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces clubs italiens ne seront pas à leur première expérience en Afrique. Le Milan AC travaille déjà au Maroc et Atalanta Bergame au Ghana. Et le Congo entend s'appuyer sur l'expertise des techniciens de ces clubs pour poser les bases de la construction de la performance au niveau des plus jeunes. « Nous devons accompagner tous ces enfants qui doivent grandir dans ce nouveau moule pour que cette formation puisse nous faire éclore des grands champions. Nous mettons à la disposition des fédérations et des clubs cette vision qui leur permettra de voir puiser des meilleurs athlètes ».