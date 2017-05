Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Cara et AC Léopards toujours au coude à coude

Le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) et l'Athlétic club Léopards de Dolisie livraient un duel à distance à l'occasion de la 18e journée. Mais, aucune équipe n'a pas pris le dessus sur l'autre puisque les deux co-leaders du championnat n'ont pas manqué leur entame de la phase retour

Le samedi au stade Alphonse-Massamba-Débat, Cara a dominé la Jeunesse sportive de Poto-Poto sur un score de 3-0. Les Aiglons entament clairement mieux la rencontre en ouvrant rapidement le score à la 6e minute sur un centre de Wilfried Nkaya conclut par Eric Kandza.

Le buteur des rouge et noir a recidivé à la 31e minute en exploitant cette fois -ci le centre de Nicolas Ondama pour son doublé. Buteur lors du premier but, Wilfried Nkaya a inscrit le troisième sur penalty.

Le dimanche, l'AC Léopards lui a répondu à Dolisie en battant l'AS Cheminots sur le score de 2-0, grâce à Héritier Ngouelou et Junior Makiessé. Ce dernier a inscrit le deuxième but des Fauves sur penalty. Les deux équipes, inséparables depuis la fin de la phase aller ont chacun 40 points.

Mais les Aiglons gardent leur fauteuil de leader à la différence des buts. Cara et AC Léopards distancent désormais ses poursuivants de quatre points d'autant plus que l'Etoile du Congo a été battue par la Jeunesse sportive de Talangaï 0-2 et l'AS Otoho n'a pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout à Pointe-Noire devant Nico-Nicoyé. L'équipe qui évolue à Owando revient à la hauteur de l'Etoile du Congo, l'actuelle troisième.

La Mancha a conservé sa cinquième place en dominant les Jeunes Fauves sur un score étriqué d'un but à zéro. Elle revient à sept points du podium toujours devant la JST. Saint -Michel de Ouenzé a amélioré son classement. Il est passé devant Interclub à la 8e place grâce à son succès sur cette équipe 3-1.

Au bas du classement, AS Kimbonguela et Tongo football club ont fait mieux. ASK a dominé FC Kondzo 3-2. Elle quitte la 15e place pour s'installer à la 10eme et Tongo FC a eu raison du FC Nathaly's 2-1, laissant l'avant dernière place au FC Kondzo. Les Diables noirs n'ont pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout face à Patronage Sainte-Anne.

Le classement issu de la 18e journée

1-Cara (40 points+28) ; 2- AC Léopards (40 points+23) ; 3- Etoile du Congo (36 points+13) ; 4- AS Otoho (36 points+8); 5- La Mancha (29 points+12); 6- JST (28 points+4) ; 7- Patronage Sainte-Anne (24 points+1) ; 8- Saint -Michel de Ouenzé (24 points-8) ; 9- Interclub (22 points-2) ; 10- AS Kimbonguela (20 points-12), 11- Nico-Nicoyé (19 points-1) ; 12- JSP (19 points-3) ; 13-Jeunes fauves (19 points -3) ; 14- AS Cheminots (19 points-7) ; 15- Diables noirs (18 points-8) ; 16-Tongo FC (18 points-11) ; 17- FC Kondzo (17 points-7) et 18- FC Nathaly's (10 points-25) .