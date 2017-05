Congo-Kinshasa/Gabon: C2-Phase des poules - Mazembe réussit sa première journée face à Mounana du Gabon

Dominateur dans le jeu, le TP Mazembe a également été dominateur au tableau d'affichage, le dimanche 14 mai 2017 dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, aux dépens de la formation du CF Mounana du Gabon.

Les Corbeaux de l'ex-Katanga ont passé deux buts à brosse aux joueurs du club gabonais, en première journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération. L'entraîneur Mihayo Kazembe et son adjoint David Mwakasu ne pensaient qu'à la victoire en présentant une équipe solide avec l'Ivoirien Sylvain Gbohouo dans les buts, Kasusula, le Malien Salif Keita, Kevin Mondeko et Djo Issama Mpeko en défense. Miché Mika, le Zambien Nathan Sinkala, Trésor Mputu ont été au milieu de terrain, alors que le trio d'attaque s'est composé du Zambien Rainford Kalaba à gauche, Ben Malango dans l'axe et le Ghanéen Salomon Asanté. Du côté du club gabonais, le coach Ibinga a titularisé le milieu de terrain Kisombe Mankutima, ancien du Daring Club Motema Pembe (DCMP) et V.Club de Kinshasa, ainsi que Joël Musingu alias Tempo, ancien de DCMP.

Mazembe a démarré la partie dans le camp de Mounana jusqu'à ouvrir le score à la 17e minute par Trésor Mputu de la tête sur un centre de Rainford Kalaba. En fait, la balle de tête de Trésor Mputu a rebondi devant le gardien de but de Mounana qui n'a pas eu une main ferme pour la dévier hors de sa cage, même s'il a légèrement touché le cuir qui est allé mourir au fond des filets. En dépit de quelques erreurs techniques, des déchets, Mazembe a conservé sa mainmise sur le jeu. Et le deuxième but a été l'œuvre de Rainford Kalaba à la 50e minute, concrétisant la nette domination des Corbeaux coachés par Pamphile Miyaho Kazembe qui a joué avec certains joueurs qui étaient sur la pelouse (Mputu, Kasusula, Kalaba, Asante) avant de se reconvertir en entraîneur de football, non sans avoir suivi les formations requises.

Mazembe démarre donc idéalement cette importante phase de la Coupe de la Confédération, en attendant d'affronter d'autres adversaires, notamment, Horoya AC de la Guinée en deuxième journée. Le club de Conakry a contraint Supersport United d'Afrique du Sud au résultat d'égalité de deux buts partout. Mazembe est donc d'emblée premier du groupe, devant Horoya qui l'accueillera à Conakry et Supersport Utd. Mounana est dernier avec zéro point.