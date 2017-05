Congo-Brazzaville: Élections législatives et locales - Le RDPS a procédé au choix de ses candidats

Notons que la transparence qui a prévalu dans le choix des candidats pourrait assurément créer un élan et une dynamique au sein de la base militante du RDPS qui va se mobiliser pour donner un bon score à leur parti afin de lui permettre de confirmer sa suprématie dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Il s'est agi d'un moment important pour la vie politique de ce parti. A l'issue de cette réunion, le président national du RDPS, a exprimé sa satisfaction quant au climat démocratique dans lequel ont été examinées ses listes. « Je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour ce haut sens de responsabilité, car vous le saviez bien, les investitures aux élections législatives et locales dans un parti politique, sont souvent sources de divisions et de déchirures, fort est de constater que cela n'a pas été le cas à notre niveau. D'où ma satisfaction », a-t-il dit.

Après plus de trois heures de débat démocratique, les membres du bureau politique du RDPS ont adopté à l'unanimité et avec amendements les propositions de la coordination nationale élargie aux présidents des commissions permanentes.

Le bureau politique du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) s'est réuni le 13 mai à Pointe-Noire en session extraordinaire pour examiner et valider les listes des candidats aux élections législatives et locales de juillet 2017. Cette réunion a été dirigée par Jean-Marc Tchystère Tchicaya, président national du RDPS.

