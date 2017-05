Ile Maurice: Cyberattaque - Wannacry cherche à nous faire pleurer

Ce logiciel de rançon, comme les autres de ce type, verrouille et crypte les données sur un ordinateur infecté. Pour récupérer les fichiers, il faudra alors payer le pirate, via bitcoin, pour une clé qui va permettre le décryptage des informations. Ce genre de logiciel pirate cherche en priorité des informations sensibles, telles que des registres de vente en fichier Excel. Wannacry est à sa seconde tentative depuis le 14 avril. La première n'avait pas abouti car il ne se répliquait pas assez vite.

C'est une attaque massive qu'ont subie compagnies et particuliers autour du monde depuis vendredi. Wannacry, un rançongiciel (ransomware), sous sa forme 2.0, a eu un pic d'activité durant le week-end. Et selon les membres de hackers.mu, un groupe de développeurs pour la sécurité informatique, Maurice n'a pas été épargné.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.