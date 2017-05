Ile Maurice: Accusé d'un triple meurtre au Canada, premier jour d'audience pour Shakti Ramsurrun

«Louise voulait envoyer sa fille à l'île Maurice pour qu'elle puisse vivre une aventure», a relaté Shakti Ramsurrun aux 12 jurés, lors du premier jour de son procès au Canada. C'est ce que rapporte un article du journal en ligne, La Revue.

Le Mauricien de 33 ans est accusé d'avoir tué son ex-femme et les parents de celle-ci en 2012. Son procès a débuté le 11 mai après 60 mois de détention.

Shakti Ramsurrun est revenu sur les débuts de son idylle avec Anne-Katherine, le 12 décembre 2009. Il a expliqué avoir rencontré la famille Levesque au deuxième jour de la croisière de cette dernière. «On avait des conversations, on riait. Je parlais beaucoup à Louise (NdlR : Louise Leboeuf, la mère d'Anne-Katherine). Je lui racontais d'où je venais. Elle me posait des questions, je répondais. Je ne connaissais même pas encore le nom d'Anne-Katherine et de Claude (NdlR : Levesque, le beau-père d'Anne-Katherine, remarié avec sa mère).»

Après dix jours en mer, Anne-Katherine et Shakti s'étaient sensiblement rapprochés. «Le matin, Anne-Katherine ne voulait plus quitter le bateau. On s'est échangé nos numéros de téléphone et nos adresses courriel. Elle m'a demandé: "Est-ce que tu m'aimes?" Et elle m'a dit: "Si tu m'aimes, je t'aime". Dans la soirée, je l'ai appelée sur son cellulaire. Elle était en route pour le Québec. Elle était contente que je l'appelle», relate le journal en ligne.

La famille Levesque a ensuite effectué une deuxième croisière en avril 2010. Devant le constat du sérieux de la relation qui était en train de se développer entre Anne-Katherine et Shakti. «Louise voulait qu'elle connaisse ma famille, ma religion, ma vie. Je lui ai répondu que j'allais la protéger.»

Son témoignage doit se poursuivre vendredi.