Burkina Faso: Agression de Guézouma Sanogo - L'association des blogueurs «profondément indignée»

« Non à la violence des gendarmes contre les journalistes ! Guézouma Sanogo, journaliste à la… Plus »

L'ABB invite le gouvernement burkinabè, les forces de sécurité à faire des journalistes, des partenaires de travail et non des adversaires. Dans l'exercice de leurs métiers, les journalistes doivent plutôt bénéficier de la protection des forces de sécurité.

L'ABB rappelle que cette bavure envers un journaliste dans l'exercice de son métier est une entrave à la liberté d'expression et à la démocratie et ne saurait cautionner un tel recul.

L'ABB, association de veille citoyenne, engagée dans la promotion des TIC, la démocratie et la liberté d'expression au Burkina Faso, est profondément indignée par cette agression et ce manque de professionnalisme d'un agent chargé de la sécurité. Elle dénonce vigoureusement cette nouvelle agression contre un journaliste dans l'exercice de son métier qui dénote d'un recul de la liberté de la presse chèrement acquise aux prix de nombreuses luttes et sacrifices. Aucun argument ne peut justifier ce geste barbare et indigne de nos temps.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.