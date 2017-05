Congo-Kinshasa: Le Rond-point Super Lemba fait peau neuve

Ont répondu à l'invitation des administrateurs de la commune, notamment le bourgmestre adjoint Jean-Pierre Kiyedi, des opérateurs économiques - Micky Nkashama-, artistes comme Jean-Ngoubald Kalala, Roch Bokabela dit » Bodho », Modero, etc. Au nom du bourgmestre empêché, son adjoint, Jean-Pierre Kiyedi, a demandé à ses administrés de bien prendre soin de ce site comme la prunelle de leurs yeux. Notons que Super Lemba est un carrefour essentiel qui permet le passage quasi obligatoire pour converger vers le Centre-ville, Rond-point Ngaba, Matete, Salongo, Unikin, Limete, Terminus et la Tshangu.

Plusieurs amoureux de cette place communément appelés « Lembaltèques », anciens et nouveaux, ont massivement assisté à cette régénération de ce haut-lieu historique et symbolique de la Ville-Province de Kinshasa. Ces travaux ont été financés par la structure GTM qui, à cette occasion, a mis à la disposition des passants un énorme écran géant Led fixe de 9 mètre sur 3. Outre des lampadaires placés dans le cadre de l'éclairage public, on y trouve un jet d'eau à l'instar de celui situé à l'entrée principale du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. L'espace est carrelé, de petites allées sont couvertes de la verdure. Pelouse et fleurs décorent, aussi, ce Rond-point qui fait désormais la fierté de la commune de Lemba considérée comme celle des intellectuels à cause notamment du fait que l'Université de Kinshasa fait partie de son patrimoine. A en croire M. Steve Konde, représentant de GTM Services, les travaux de réhabilitation de Super-Lemba ont pris deux mois. Des notables de la commune qui ont pris par à la cérémonie d'inauguration de Super Lemba ont salué ce coup de balai qui a permis à une partie de cette commune de revêtir sa belle robe d'antan.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.