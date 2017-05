Afrique: En marge des « Africa days » de HEC Paris, le Vice-président de la République, SEM Daniel Kablan Duncan, reçoit les investisseurs

En marge de la cérémonie des « Africa Days » de HEC -Paris à laquelle il a été convié en qualité d'Invité spécial, le vice-Président de la République, SEM Daniel Kablan Duncan, a reçu au pas de charge toute la matinée du lundi 15 mai diverses personnalités du monde des affaires.

Le premier à être reçu a été M. Jean Dollé, délégué général du Cercle Franco-ivoirien de coopération économique et Commissaire du Forum d'affaires du grand Est avec deux pays africains, à savoir, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Cet événement qui aura lieu à Nancy, région de la Lorraine en France, est prévu pour les 14 et 15 décembre 2017.

La particularité de cette région et de Nancy singulièrement, c'est qu'il longtemps, le vice-Président Daniel Kablan Duncan y a passé plusieurs années de sa jeunesse pour ses études supérieures, une partie de son cursus universitaire, notamment à l'Institut commercial. Il est donc très attaché à cette région.

Au cours de l'audience, M. Dollé, qui était accompagné de M. Stéphane Boulet, Conseiller du Commerce extérieur, a fait le point sur l'organisation de ce rendez-vous et les entreprises qui y sont attendues autour du thème : « l'industrialisation des filières » au service de l'emploi et de la croissance.

Le vice-Président Duncan s'est réjoui de cette initiative : « C'est une excellente chose qui permettra d'avoir de bons résultats », a-t-il souligné.

Le deuxième interlocuteur fut M. Jean-Michel Debrat, Directeur général de AfricaFrance qui organisera, du 2 au 3 octobre, à Abidjan, les « Rencontres Africa 2017 », un autre grand forum d'Affaires.

M. Fabre a fait au vice-Président Daniel Kablan Duncan un point d'étape avant de solliciter son appui pour mobiliser un plus grand nombre d'entreprises participantes.

M. Daniel Kablan Duncan a dit avoir pris bonne note et a promis apporter son appui. « Tout ce qu'on pourra faire pour que cet événement soit un succès, nous le ferons », a promis le vice-Président de la République qui a échangé, par la suite, avec l'Associé-Gérant statutaire de Rotschild, M. David de Rotschild accompagné de son vice-Président , M. Jean-Claude Meyer, de son adjoint, M. Alexandre de Rotschild, de Mme Anne-Laure Kiechel, Associé Gérant et du Directeur M. Stéphane Charbit.

Comme quatrième audience de cette matinée, M. Daniel Kablan Duncan s'est entretenu avec M. Douglas Frantz, Secrétaire général adjoint de l'Organisation de Coopération économique (OCDE) accompagné de M. Laurent Bossard, Directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.

M. Douglas a salué la croissance économique ivoirienne. Le vice-Président et son hôte ont, ensuite, exploré les axes et domaines de la coopération entre la Cote d'Ivoire et l'OCDE. Le vice-Président de la République a présenté les atouts et ambitions de la Côte d'Ivoire, sur la base d'une forte implication du secteur privé, de la promotion du capital humain et des Technologies de l'information et de la Communication (TIC). M. Douglas a offert toute la disponibilité de l'OCDE pour tout ce que souhaitera la Côte d'Ivoire. A ce sujet, il viendra à Abidjan fin juin pour tout finaliser.

La dernière audience a été réservée à M. Robert Fabre, Président de la Compagnie fruitière (Bananes) accompagné de son fils, Jérome Fabre, Directeur général.

Le Président Robert Fabre a présenté au vice-Président de la République les préoccupations, centres d'intérêt et perspectives de développement de la Compagnie fruitière en Cote d'Ivoire , notamment en matière de conservation et de transformation des fruits et légumes (la mangue, notamment). Très attentif à ce plaidoyer, le vice-Président de la République, SEM Daniel Kablan Duncan, a prodigué de bons et utiles conseils à ses interlocuteurs afin de relever les nouveaux défis avec les stratégies adéquates.