Gabon: Governorat Ogooué-Maritime - L'UJPDG en audience

A la tête de la délégation de l'antenne provinciale de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, Brice Moussavou Tchipandi. Il a conduit les membres qui l'accompagnaient chez le gouverneur, Patrice Ontina, le 16 mai 2017. Ils ont tenu à faire leurs civilités de manière formelle à la première autorité de la province. Devant les journalistes à la sortie d'audience avec le gouverneur, le délégué provincial de l'UJPDG, Brice Moussavou Tchipandi a expliqué que le silence observé autour de cet organe spécialisé du Parti Démocratique Gabonais, parti au pouvoir, n'était qu'une pause d'activités et non autre chose comme entendu ça et là. Des activités sont prévues pour la reconquête du terrain. En ligne de mire, la sensibilisation sur les méfaits du VIH/Sida. L'organisation des ateliers de formation, de communication de proximité sur les questions de protection de l'environnement sont aussi envisagées.

