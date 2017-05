Sénégal: Les avocats de Khalifa Sall dénoncent les restrictions de visites

Mais elle est totalement vaine, nous avons affaire à un homme qui est quand même un homme politique de grande envergure, qui est aguerri, qui est expérimenté. Et je pense qu'il sait qu'on ne lui fera pas de cadeaux et il est prêt à gérer tout cela ».

« Monsieur Khalifa Sall dit, il signe deux fois, il souligne trois fois, il n'est pas question de recevoir des gens au parloir et en communiquant avec eux au téléphone. Ça c'est exclu ! C'est pourquoi il a demandé à ce que tout le monde s'abstienne de venir », explique Me Koureyssi Ba.

Croisé devant la prison de Rebeuss, après 30 minutes d'entretien avec Khalifa Sall, Me Koureyssi Ba a la mine des mauvais jours. L'avocat du maire de Dakar indique que son client ne veut plus accepter les visites dans les conditions imposées.

En prison depuis le 7 mars, Khalifa Sall voit ses conditions de visite se compliquer, ont indiqué les avocats du maire de Dakar, qui n'a donc plus le droit, chaque lundi, qu'à dix visites au lieu de vingt. De plus, il doit désormais se rendre au parloir alors qu'il disposait jusqu'ici d'une petite salle. Pour ses avocats, ces mesures visent à « déshumaniser » et casser la carrière politique de Khalifa Sall.

