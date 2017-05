Ile Maurice: Des emprunts à plus faible d'intérêt pour les fonctionnaires rodriguais

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires rodriguais. La Mauritius Housing Company Ltd (MHC) baisse ses taux d'intérêts pour les emprunts. L'annonce a été faite le lundi 15 mai par Deepak Balgobin, président de la compagnie à l'hôtel Cotton Bay à Rodrigues.

Cette mesure concerne les fonctionnaires de la fonction publique et les employés des corps parapublics. Le nouveau taux d'intérêt est de 5,9 % en mai 2017 contre 6,1 % en août 2016 pour les emprunts allant jusqu'à un million de roupies. Pour les emprunts variant entre Rs 1 à 2 millions, le taux baisse à 5,7 % au lieu de 5,9 %. De Rs 2 à 3 millions, le fonctionnaire rodriguais paiera 5,4 % au lieu de 5,9 %. Et au-delà de Rs 3 millions, l'intérêt chute à 5,25 % au lieu de 5,6 %. Les emprunts s'appliquent aux achats de terrains et maisons résidentiels.

Deepak Balgobin a présenté ces tarifs préférentiels effectifs dès le mois de mai aux côtés de Vinod Khoosye, directeur du board de la MHC et Clainda Migale, la responsable de la branche rodriguaise. Cette délégation a également eu une réunion avec le chef commissaire Serge Clair. En sus de cette nouvelle mesure, Deepak Balgobin a évoqué la «Rodrigues New Housing Scheme».

L'objectif de ce projet lancé à l'Assemblée régionale en octobre 2016 est de doter chaque famille rodriguaise d'une maison décente. «La MHC va construire deux maisons prototypes à Baie Diamant et à Baladirou. Deux familles dans le besoin seront identifiées et bénéficieront de ces maisons gratuitement en décembre 2017 ou début 2018. La compagnie et l'Assemblée régionale financeront cette construction à hauteur de 50 % chacune», déclare-t-il.

Ce projet comportera un cachet social et environnemental avec un petit jardin, un système d'énergie solaire et de captage d'eau de pluie entre autres. Un budget de Rs 50 millions a été prévu pour ce projet. A ce stade, Rs 4, 2 millions ont déjà été déboursées pour 23 demandeurs. 11 demandes équivalant à Rs1,9 millions sont présentement à l'étude. De janvier 2017 à ce jour, des emprunts à hauteur de Rs 520 millions ont été accordées à 1 928 familles à Rodrigues.