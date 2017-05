Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - Thierry Henry plaide non-coupable

Il s'est refusé à tout commentaire à sa sortie de la cour intermédiaire. Thierry Henry a plaidé non-coupable des charges retenues contre lui, mardi 16 mai.

Le député est impliqué dans un accident qui a coûté la vie à Stéphano André, un habitant de Congomah en avril de l'année dernière. Le député avait dans un premier temps affirmé aux enquêteurs du poste de police de Terre-Rouge que c'est son épouse Vicky Henry qui était au volant de la voiture qui a heurté Stéphano André. Il est ensuite revenu sur sa déposition expliquant que c'est lui qui conduisait le véhicule.

Cinq charges formelles avaient été retenues contre lui par le Directeur des poursuites publiques, à savoir homicide involontaire, «failing to provide breath», «failing to provide specimen of blood/urine», «driving with alcohol above limit» et «obstructing police officer».

Le procès sera pris sur le fond le 30 octobre.