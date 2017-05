Ile Maurice: Sam Lauthan à un gardien de prison - «Même un enfant de cinq ans ne vous croira pas»

P.L.S.L : You are in trouble. Votre numéro de portable figure dans le carnet du trafiquant de drogue, Curly Chavrimootoo. Vous devez vous expliquer.

P.L.S.L : Vous avez enfreint vos Standing Orders. C'est un délit. Qui plus est, on vous a eu avec de la drogue

P.L.S.L : C'est bizarre. Vous seriez alors surpris de savoir qu'il y a des conversations de plus de 30 minutes, voire 40 minutes, entre un trafiquant et vous. Nous avons les données.

P.L.S.L : Réfléchissez bien avant de me répondre. Avez-vous déjà contacté des trafiquants de drogue, dont un certain Peroomal Veeren ?

