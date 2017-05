Algérie: Prudence des islamistes

En Algérie, un scandale fait oublier un autre. Et la dernière affaire dans ce cadre n'est pas vraiment une… Plus »

Surtout que le scrutin du 4 mai, marqué par une trop faible participation et entaché d'irrégularités trop nombreuses, n'est pas de nature à conférer plus de légitimité au cabinet exécutif.

C'est que le problème est ailleurs. Et le leader du MSP, reçu par le Premier ministre pour recevoir l'offre, décidée par le président Bouteflika, d'une participation au gouvernement a des raisons de se montrer circonspect et de ne manifester aucun enthousiasme.

La seule évocation d'un remaniement du cabinet Sellal et l'entrée, ou plutôt le retour, des islamistes a suffi à provoquer des remous tels que la mouvance qui avait réussi à constituer un pôle plus ou moins uni de deux tendances issues du parti de Nahnah, se trouve face à des turbulences qui peuvent battre en brèche les calculs du pouvoir.

A l'heure où les spéculations, avec le lot de supputations qui les accompagnent, vont bon train sur un changement ou remaniement (on ne sait trop) de gouvernement, dans le sillage des élections législatives du 4 mai, on peut s'estimer heureux, en Algérie, que les différentes révisions de la Constitution n'aient pas touché au caractère présidentiel (d'autres disent semi-présidentiel) du régime/système politique.

Il n'est alors pas rare que des crises politiques sérieuses soient ouvertes pour une seule voix manquante et d'autres résolues par une voie d'appoint. L'instabilité est en effet la plus grande menace qui guette le régime parlementaire.

