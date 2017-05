Algérie: Bouteflika seul à décider du calendrier politique

En Algérie, un scandale fait oublier un autre. Et la dernière affaire dans ce cadre n'est pas vraiment une… Plus »

Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas et une fois les nouvelles forces de la chambre basse connues, les consultations menées par Abdelmalek Sellal clôturées, le Président va annoncer la nomination d'un nouveau Premier ministre ou la reconduction de l'actuel. Il annoncera aussi les membres du gouvernement après consultation de son Premier ministre.

Au regard des résultats des dernières élections et des positions des principaux partis de l'opposition, il est attendu de voir le nouveau gouvernement constitué d'une coalition, composée du FLN, du RND, de TAJ et du MPA.

Et le ministre n'a pas tort. Abdelaziz Bouteflika, président de la République depuis 1999, a toujours surpris avec ses décisions, démontrant qu'il est bien aux commandes du pays et le seul décisionnaire en Algérie.

Les informations et les déclarations concernant un éventuel remaniement ministériel, avec notamment l'entrée de nouveaux partis, ne sont que «des spéculations et des supputations», a affirmé, dimanche dernier, Hamid Grine, ministre de la Communication.

