Algérie: Campagne de sensibilisation pour protéger la vie des citoyens durant la saison estivale

Une campagne de sensibilisation sur les risques susceptibles de survenir durant la saison estivale a été lancée dimanche dernier à l'initiative de la Protection civile à l'échelle nationale, et ce, pour réduire le nombre d'accidents et protéger les vies humaines, a fait savoir l'institution dans un communiqué rendu public hier.

A cet effet, un programme diversifié a été mis en place pour assurer une diffusion large des consignes de sécurité prévues et inculquer aux citoyens la culture du risque et en atténuer leurs conséquences.

Les dangers de la mer, la baignade dans les réserves d'eau, les barrages et les retenues d'eau, la prévention des feux de forêt et récoltes, l'envenimation scorpionique et les accidents de la circulation, sont autant de risques inscrits au centre de cette campagne de sensibilisation qui couvrira l'ensemble des unités de la Protection civile implantées sur tout le territoire national, durant la saison estivale.

Les actions de proximité concerneront les localités à risques particulièrement, ainsi que les zones enclavées et seront menées à travers des caravanes de sensibilisation sur les plages et les massifs forestiers.

S'agissant des baignades dans des barrages et autres réserves d'eau, un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national et qui provoquent des dizaines de morts annuellement, la Protection civile prévoit le lancement d'une caravane d'information sur les dangers prévalant dans les zones interdites à la baignade qui n'offrent aucune condition de sécurité en raison de l'importance de la vase s'y déposant, souligne le document.

Il est à noter qu'au cours de l'année 2016, un total de 106 cas de décès ont été enregistrés et dont la majorité sont des enfants, selon un bilan établi par la Protection civile qui lance, dans ce contexte, un appel pour le respect des consignes de sécurité afin de garantir aux citoyens un été sans danger.

Pour rappel, en prévision de la saison estivale, la direction générale de la Protection civile avait organisé, en mars dernier, dans la wilaya de Biskra, le premier regroupement régional des directeurs de la Protection civile des 24 wilayas du centre, de l'est et du sud du pays.

Au cours de ce regroupement, les bilans de l'année 2016 relatifs aux dispositifs de surveillance des plages et baignade, de prévention et de lutte contre les feux de forêt et palmiers, notamment sur les volets préventifs, organisationnels et opérationnels, ont été étudiés afin de mettre en évidence les aspects positifs et négatifs pour préparer et améliorer les dispositifs prévus pour la prise en charge de la campagne estivale 2017.

Par ailleurs, les interventions de la Protection civile en 2016 ont permis de sauver de la noyade 47 643 personnes, 17 575 personnes soignées sur place et 124 cas de décès dont 86 au niveau des plages interdites ont été enregistrés.