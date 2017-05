Algérie: Participation de cinq équipes dont El Harrach et Boufarik

En Algérie, un scandale fait oublier un autre. Et la dernière affaire dans ce cadre n'est pas vraiment une… Plus »

La réunion sera présidée par le patron de l'instance continentale, le Marocain Hamid Aouni en présence des membres du BE, entre autres, l'Algérien Rabah Halimi (1er vice président), les Sud-africains, Charles Sanders et Lolita Keera, et l'Egyptien Abdelaziz Mahmoud.

L'édition-2016 du tournoi international handi-basket d'Agadir avait regroupé des sélections nationales, puisqu'il intervenait dans l'année paralympique (Jeux paralympiques), et il avait sacré la sélection algérienne qui préparait les Jeux de Rio. Le tournoi avait réuni, outre l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite.

Le traditionnel tournoi international handi-basket d'Agadir, dans sa 3e édition, s'est ouvert, hier, avec la participation de cinq équipes dont CR El Harrach et Boufarik, représentant l'Algérie, et habituées à marquer leur présence dans ce tournoi, révèle le site de la Fédération marocaine handisport.

