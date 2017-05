Algérie: Les Constantinois sont-ils victimes d'une conspiration ?

Paranoïa excessive ou non, le public des Vert et Noir voit une conspiration dont l'objectif essentiel serait de faire rétrograder leur club en Ligue 2 Mobilis. Avec le nouveau BF, monsieur tout-le-monde pensait que les faux-problèmes qui, assez souvent, polluaient la compétition, relevaient désormais du passé, mais cela ne semble pas être le cas

Tout comme ceux de l'Entente de Sétif, les supporteurs du CS Constantine ébranlent les rues de la ville en laissant entendre, voire jurant qu'il existerait une conspiration silencieuse contre leur équipe. Et cette rumeur ne pouvait plus l'être à ce seul stade dès l'instant où des représentants des médias décident de prendre à leur compte tous les propos dits ici et là.

Or, relayés officiellement la rumeur passée au stade d'information et à plus forte raison sur les ondes de la station régionale de la Radio nationale dans une tranche horaire de grande écoute et pour cause la nature même de l'émission devenue un rendez-vous hebdomadaire incontournable ne peut qu'aboutir sur un travestissement des faits tels qu'ils seraient dans la réalité.

Si le président de l'Entente de Sétif estime que ce qui se passe actuellement a pour source le Mouloudia d'Alger pour ne pas dire son président en l'occurrence Omar Ghrib, à Constantine, les dirigeants clubistes et un faisceau de journalistes prennent le même itinéraire en s'interrogeant par exemple sur les raisons de la «disponibilité» outrageuse de la ligue de football professionnel au service du club de la capitale, voire même «... des clubs algérois», surenchérira un confrère présent durant l'émission évoquant le report de 24 heures de la rencontre que doit livrer au MC Oran, l'USM Alger

Et c'est sans doute en raison des approximations ayant prévalu à ce report et bien auparavant à celui du match du CS Constantine contre le Mouloudia d'Alger dont la date avait été arrêtée au 17 de ce mois par la LFP pour être ensuite décalée au 19 et est susceptible de l'être encore puisqu'à la même date le Mouloudia d'Alger joue la demi-finale de Coupe d'Algérie.

Ce bruit et cette fureur trouvent donc une légitimité quelque part sinon contribuent fortement au déclenchement d'une étincelle laquelle par la suite se transforme carrément en brasier dont pourrait profiter un club ou plus lesquels ne seraient en rien concernés mais ont «l'avantage» d'y trouver une possible solution à leurs difficultés.

C'est un peu le cas du CA Batna dont le parcours chaotique en championnat et donc le risque de rétrogradation imminent n'est que le résultat d'un mauvais recrutement et d'une mauvaise gestion tout autant technique qu'administrative.

Or, aujourd'hui dans une sorte de solidarité conjoncturelle et plutôt de mauvais aloi, des présidents de clubs de l'est évoluant en Ligue 1 Mobilis menacent de ne pas aligner leur équipe pour ce qui reste de journées à jouer en championnat et dans le moins pire des cas annonce le retrait des staffs administratif et technique et ce serait, selon les propos tenus par Hacène Hammar, la démarche qu'adopterait le président de l'Entente de Sétif.

Pourtant, avec la mesure décriée prise par la LFP de suspendre mais de manière anarchique le déroulement normal du championnat avec le renvoi de nombreuses rencontres et parfois jusqu'à installer la confusion pour qu'ensuite intervienne un réajustement qui avait consisté à stopper de manière définitive la compétition jusqu'à ce que se jouent l'ensemble des matchs ne voilà-t-il pas que celle-ci (compétition) retombe dans les mêmes travers.

Emoi, protestations et menaces des clubs même parfois démesurées ne peuvent pas, eu égard à ces approximations, être évacués allègrement du revers de la main. Si la LFP existe pour les clubs, elle existe également par les clubs.

Pour en revenir au cas du CS Constantine, celui-ci est d'autant plus épineux qu'avec la relance de la compétition, la direction du club du vieux Rocher avait engagé une démarche consistant à la délocalisation de ses rencontres du stade du 17-Juin vers le stade Benabdelmalek-Ramdane.

Il aura fallu aux dirigeants clubistes beaucoup d'arguments et des tonnes de persuasion pour obtenir des services de police en charge de l'ordre public leur adhésion et donc un argument majeur de nature à peser en faveur de leur demande auprès de la LFP.

Le CSC aurait, vraisemblablement, obtenu une réponse favorable à sa demande. Sauf que toute l'architecture bâtie a de fortes chances de ne pas fonctionner selon les attentes du club constantinois dans la mesure où il va devoir terminer la saison en évoluant au stade du 17-Juin vu que celui de substitution ne dispose pas d'éclairage nocturne.

Or, c'est justement sur cet aspect précis de la question que, paranoïa excessive ou non, le public des Vert et Noir voit une conspiration dont l'objectif essentiel serait de faire rétrograder leur club en Ligue 2 Mobilis.

Avec le nouveau BF, monsieur tout-le-monde pensait que les faux-problèmes qui, assez souvent, polluaient la compétition relevaient désormais du passé mais cela ne semble pas être le cas.