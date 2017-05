Algérie: Réflexions sur le combat de Mammeri pour la culture amazighe

En Algérie, un scandale fait oublier un autre. Et la dernière affaire dans ce cadre n'est pas vraiment une… Plus »

Ils ont, à cette occasion, mis en exergue la «charge politique de l'œuvre de Mammeri et son combat pour la promotion de Tamazight et l'identité éponyme, lui qui avait la Kabylie et Tamazgha» à cœur, selon Ali Sayed, anthropologue, qui s'est complu à rappeler comment l'auteur réussissait à se fondre totalement dans les traditions et les mœurs des Ath-Yenni, pour des considérations d'authenticité dont il était ostensiblement fier et jaloux.

Une rencontre conçue comme un prélude à un colloque international prévu en octobre prochain en marge du festival international du théâtre de Béjaïa, s'est tenue, samedi passé, à Béjaïa avec comme objectif l'esquisse d'un programme en état de rendre compte de façon pointue du parcours et de la vie de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri.

