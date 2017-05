Algérie: 3e édition du Prix du Président du journaliste professionnel

En Algérie, un scandale fait oublier un autre. Et la dernière affaire dans ce cadre n'est pas vraiment une… Plus »

Les objectifs du prix sont d'encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite et récompenser les meilleurs œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Annoncé par le président Bouteflika à l'occasion de la Journée mondiale de la presse, le 3 mai 2015, le prix a été institué la même année par décret présidentiel, «en signe de reconnaissance au valeureux parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération et d'appui aux efforts des professionnels de la presse nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible».

En plus d'un certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d'une récompense financière». Pour le 1er lauréat, le prix est doté d'un montant d'un million de dinars, 500 000 DA pour le 2e et 300 000 DA pour le 3e lauréat.

Ce prix qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre prochain, compte cinq catégories relatives aux informations écrites, télévisuelles et radiophoniques, la presse électronique et l'illustration.

La troisième édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, comptant pour l'année 2017, est lancée et portera sur le thème de «La préservation de l'environnement, clé de bien-être public et de bonheur social», lit-on dans une annonce du ministère de la Communication.

