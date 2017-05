Afrique du Sud: Premier roman en zoulou

La version française est accompagnée d'un texte fouillé de son traducteur, détaillant le contexte historique et culturel. On apprend ainsi que les patronymes retenus sont lourds de significations. Ces considérations éclairent le mode de pensée dans l'immense agglomération de Durban.

Un couple et ses deux enfants, issus du monde rural, se débat pour survivre dans les townships proches de Durban. Leur errance les mène au contact de marchands de sommeil sans scrupules, de voleurs, de voyous, les ravages du sida. L'épouse finit par nouer une relation avec un de ces propriétaires, Thabekhulu, dont le nom signifie « le grand espoir ». Ce dernier tue le mari. Pour autant, les amants si peu diaboliques ne connaissent pas le bonheur, car ils ne s'aiment pas vraiment et culpabilisent. Thabekhulu est lynché, victime du supplice du collier, un pneu enflammé autour du corps. Le roman s'achève toutefois sur une demande de pardon.

Disons-le tout net, il s'agit d'une histoire sombre, car elle a pour cadre la guerre civile dans le KwaZulu-Natal des années 1980. A cette époque, les villes où domine l'ANC de Nelson Mandela s'opposent aux campagnes où règnent les forces traditionnalistes du chef Buthelezi. Les règlements de compte feront plus de trois mille victimes. Il est à mettre au crédit de Jacob Zuma d'avoir su négocier la fin des hostilités et de Mandela d'avoir marginalisé Buthelezi en lui confiant un poste prestigieux dépourvu de pouvoirs.

Question récurrente : où en est la littérature en langues africaines ? Cela fait un siècle que des auteurs, au sein de la nation arc-en-ciel, s'expriment dans leur langue maternelle. En dehors de l'anglais et de l'afrikaans, les neuf autres langues du pays se cherchent une place dans la culture sud-africaine, avec des fortunes diverses. Indubitablement ce sont les Zoulous (23% de la population) les plus actifs dans le domaine. Le poète Mazisi Kunene (1930-2006) a consacré sa vie à la saga de son peuple et de l'empereur Shaka, tout en combattant sans faille le régime d'apartheid.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.