Madagascar: Vol de vanille - Des responsables locaux dans le viseur du gouvernement

Outre rétablir l'ordre, rassurer les citoyens et affirmer la présence de l'État sont les objectifs énoncés par le locataire de Mahazoarivo hier. Une descente gouvernementale sur terrain est même prévue. « L'État prend en main la situation, rassurez-vous », a indiqué le Premier ministre. Ces derniers jours, les chefs de l'Exécutif ont fustigé les autorités locales défaillantes et véreuses, brandissant la menace de sanctions exemplaires. Il faudrait, maintenant, passer à l'acte.

« Ce qu'il y a, c'est que dans les régions et districts, il y a des personnes qui ne font pas leur travail et c'est l'État central, le président de la République qui en fait les frais. Cela n'est plus acceptable, il n'y a plus de place pour les tâtonnements. Des sanctions exemplaires seront aussi appliquées contre ceux qui ne font pas leur travail correctement, et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités », a soutenu Solonandrasana Olivier Mahafaly.

Pour que la situation ne vire au bain de sang, l'Organe mixte de conception national (OMC-NAT) a tenu une réunion au palais d'État de Mahazoarivo, hier en fin d'après-midi. Conduit par le Premier ministre, cette entité est composée des ministres concernées par la Justice, la Défense et la Sécurité, ainsi que les commandants des forces de police et militaire. Elle est en charge de l'élaboration des stratégies sécuritaires sur le territoire nationale.

La situation est toutefois devenue délétère depuis quelques mois, car les voleurs de vanille sont immédiatement lynchés à mort par les propriétaires, lorsque ce ne sont pas ces derniers qui sont victimes des sévices des brigands. L'envolée du cours de cet or noir de Madagascar sur le marché international serait la source de ce fléau. C'est dans cette conjoncture que la campagne de collecte et vente de vanille de cette année s'ouvre.

« Des responsables locaux trempent dans ces affaires illégales. De lourdes sanctions seront appliquées contre ceux dont l'appartenance ou la complicité avec ces réseaux sont prouvés », a déclaré le chef du gouvernement. Le vol des récoltes de vanille est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui amène certaines familles à dormir dans les champs pour surveiller leur bien.

