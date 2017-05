Ile Maurice: SIAL China 2017 - Première participation mauricienne à cette foire de l'alimentation

Une délégation dirigée par Enterprise Mauritius et comprenant 33 entreprises locales dont 31 PME… Plus »

Se référant aux études réalisées par Ipsos, une société internationale offrant des services d'analyse et de recherche, le président de SIAL China révèle que 81 % des consommateurs chinois des grandes villes consomment des produits alimentaires importés. Ce sera ainsi l'occasion pour les opérateurs internationaux d'obtenir une tranche du marché chinois qui représente 1,3 milliard d'habitants. Selon le président, la consommation de la classe moyenne en Chine connaît une augmentation de 17 % chaque année et la demande de produits alimentaires de première qualité tels que la viande, les produits laitiers, le vin et les boissons va croître davantage.

Les producteurs locaux mettront en avant des produits tels que vanille, thon frais, miel, rhum, spiritueux, vin et pâtes de fruits. SIAL China 2017 comprendra quatre zones dédiées à la viande, aux produits laitiers, aux boissons, et au vin. Ces quatre zones clés du secteur de l'alimentation en Chine connaissent en effet un boom en raison des demandes grandissantes.

Une délégation mauricienne comprenant huit producteurs du secteur de l'agro-industrie participera pour la première fois au SIAL China 2017, le 4e plus grand salon mondial de l'alimentation, qui se tiendra du 17 au 19 mai 2017 au Shanghai New International Expo Center. L'initiative de cette participation revient à Enterprise Mauritius.

