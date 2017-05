Afrique du Sud: Une délégation mauricienne à Cape Town pour une campagne promotionnelle

communiqué de presse

Une campagne promotionnelle visant à consolider les parts du marché en Afrique du Sud se tiendra du 18 au 23 mai 2017 dans deux villes de l'Afrique du Sud notamment à Johannesburg et à Durban, cela à l'initiative d'Enterprise Mauritius. Les Buyers Sellers Meetings (BSM) se tiendront à Johannesburg le 18 et 19 mai 2017 à l'hôtel Hilton Sandton et à Durban les 22 et 23 mai 2017 à la Chambre de Commerce de Durban.

La campagne promotionnelle comprend aussi la participation des opérateurs du textile et du prêt à porter mauriciens au Source Africa Fair, une foire internationale incontournable pour les professionnels du textile et du prêt à porter ciblant le marché africain. La foire aura lieu les 24 et 25 mai 2017 au Cape Town International Convention Centre.

La participation d'entreprises locales à Source Africa Fair 2017 a pour objectifs d'accroître et de consolider la présence mauricienne sur le marché sud-africain et d'augmenter les exportations locales vers ce marché. Cet événement permettra aux opérateurs locaux de développer des partenariats avec des acheteurs sud-africains. Aussi, les entreprises locales seront sensibilisées quant aux exigences du marché sud-africain en termes de qualité, marque, design et prix.

Environ 30 producteurs du textile et du prêt à porter présenteront une large gamme de produits comprenant le knitwear, t-shirts, polo-shirts, jeans, costumes sur mesure et des accessoires à ces événements.

Les événements promotionnels visent à développer de nouveaux partenariats avec les acheteurs potentiels à Durban et à Johannesburg. De plus, les exportateurs mauriciens cherchent à augmenter leurs parts du marché avec des clients existants et ainsi renforcer les liens commerciaux.

L'Afrique du Sud-Un marché à fort potentiel

Au cours de la dernière décennie, l'Afrique du Sud a accentué sa position comme l'un des plus grands partenaires commerciaux de Maurice. C'est l'un de nos plus importants marchés de la région SADC. En 2015, les exportations vers l'Afrique du Sud avaient atteint Rs 6,3 milliards, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2014 ou les exportations étaient à Rs 5,1 milliards.

Aujourd'hui, l'Afrique du Sud se positionne comme notre troisième partenaire par rapport à nos exportations du textile et du prêt à porter. En 2015, les exportations du textile et du prêt à porter vers l'Afrique du Sud représentaient 83,3% du total de nos exportations vers ce marché.