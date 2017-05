Afrique de l'Est: Foire Internationale de Madagascar 2017 - Une délégation mauricienne se rend à Tanjombato du 18 au 21 mai

communiqué de presse

Une délégation dirigée par Enterprise Mauritius et comprenant 33 entreprises locales dont 31 PME participera à la 12e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM) qui se tiendra du 18 au 21 mai 2017 à Forello Expo à Tanjombato, Tananarive.

Cette foire représente une plateforme appropriée pour les PME mauriciennes de consolider leur présence à Madagascar. L'événement leur permettra de présenter leurs produits, consolider les ventes et obtenir dans le court terme des commandes en essai qui peuvent à la longue se concrétiser par des commandes soutenues. Ils pourront non seulement développer des partenariats avec des acheteurs malgaches, mais aussi mieux cerner les exigences du marché malgache en termes de qualité, marque, design et prix.

Par ailleurs, la participation à cette foire permettra également à promouvoir Maurice comme une destination d'approvisionnement fiable. Avec l'intégration de Madagascar au Freight Rebate Scheme à partir du 10 juillet 2015, il est prévu que les entreprises locales vont capitaliser sur cet avantage afin de faire croître leurs exportations vers ce grand marché.

Madagascar- Un marché potentiel à explorer davantage

Madagascar, un de nos partenaires clé en commerce depuis 2005, représente un marché potentiel à explorer davantage. Malgré les effets de la politique et le climat en déclin des affaires à Madagascar, nos exportations vers Madagascar ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

En 2016, nos exportations vers Madagascar ont atteint Rs 2,74 milliards, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport à 2015. Le marché malgache offre un plus grand potentiel qui n'a pas été pleinement exploité. Selon le source Atlas Media, en 2015 Madagascar a importé pour $ 2.92 milliards, ce qui en fait le 146e plus gros importateur au monde.

Au cours des cinq dernières années, les importations en provenance de Madagascar ont augmenté à un taux annualisé de 2,1 %, passant de $ 2,64 milliards en 2010 à $ 2,92 milliards en 2015. Les produits mauriciens exportés vers ce marché sont essentiellement le textile (laine et tissus), le prêt à porter, le sucre, les nouilles instantanées, les préparations utilisées dans l'alimentation animale, les engrais, les produits pharmaceutiques, les peintures et les matériaux liés à la construction, les cartons, les boîtes et les matériaux d'emballage.

La FIM est un événement annuel qui attire la participation des compagnies d'exportation des pays suivants : France, Chine, Afrique du Sud, Belgique, Pakistan et Maurice, entre autres. Pour renforcer l'échange commercial avec Madagascar, Enterprise Mauritius avait facilité en 2016 la participation de 34 entreprises locales dont 30 PME à FIM. Les retombées de cette participation ont été positives.