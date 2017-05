Gabon: Culture - L'ENS et le retour aux sources

L'Ecole Normale Supérieure(ENS) compte davantage, organiser ce genre de journée culturelle pour habituer les futurs enseignants à inculquer ces valeurs aux élèves des lycées et collèges. Retour aux sources, les Normaliens y tiennent. Comme quoi, « nul n'a le droit d'effacer une page de la culture d'un peuple, car un peuple sans culture, est comme un monde sans âme », nous enseigne t- on.

Pour ce pédagogue, il était question de valoriser les langues maternelles gabonaises, qui pour certaines, tendent à disparaître. Aussi, était-il question de donner aux élèves professeurs, le goût de la culture à transmettre aux élèves dont ils auront la charge. Des contes, des épopées ont été dits en langue Punu, Obamba et Fang. Ce qui d'ailleurs a conquis le public venu nombreux. Gouédard Allogo Obame, Chef de département et les autres enseignants se sont réjouis de cette activité qui, pour eux, donne une plus-value à la culture gabonaise dans son ensemble.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.