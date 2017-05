Sénégal: Meeting suivi de violence à Fass/Gueule-Tapée/Colobane - La cojer locale indexe Pape Maël Diop

press conference

Suite aux incidents survenus avant-hier, dimanche 14 avril, lors du meeting de soutien au président Sall organisé par la Cojer de Fass/Gueule-Tapée/Colobane, les jeunes dudit mouvement ont convoqué un point de presse hier, lundi.

En effet, expliquant les raisons de cet incident qui a fait de nombreux blessés, le coordonnateur communal, Djiby Ndour, laisse entendre : « hier, pendant que tout le monde était réuni pour attendre au niveau de la mairie le ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang avec la délégation qui l'accompagnait, Mr Maël Diop a instrumentalisé ses ouailles pour qu'ils viennent saboter cette manifestation ».

Et le coordonnateur de la Cojer de poursuivre : « ils ont mis d'abord des tee-shirts noirs, des casquettes noires avec des encagoulés et des fumigènes et se sont ensuite armés de gourdins, des pierres et même des décharges électriques. Ils ont attendu jusqu'à ce que la délégation du ministre fasse apparition pour venir envahir les lieux, agresser nos différents responsables, taper nos différents militants et saboter la manifestation au point de créer une peur bleue dans toute la commune ».

En attendant d'aller porter plainte très prochainement contre X, le coordonnateur a appelé le secrétaire général de l'Apr, Macky Sall, à trancher le différend et rappeler le directeur des aéroports du Sénégal à l'ordre. « Nous demandons au chef de l'Etat de prendre ses responsabilités vis-à-vis de Pape Maël Diop, il ne peut pas gagner la plus petite base de Dakar en l'occurrence Point E et venir semer la cacophonie et le désordre à Fass ». Et de conclure : « on ne va plus l'accepter ».