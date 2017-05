Angola: L'économie nationale génère plus de 800.000 emplois

Luanda — L'économie nationale a produit 886.440 nouveaux emplois dans les secteurs de l'Energie et Eau, du Commerce, de Transport et de la Géologie et Mines 2013-2017, a déclaré le ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Pitra Neto.

L'information a été livrée à l'ouverture de la réunion sur "les politiques actives de l'emploi et le système de Formation Professionnelle - Objectifs et Résultats".

Il a souligné que le secteur a analysé l'évolution des emplois produits par année par rapport au total d'emplois accumulés, et que l'année 2014 était celle qui avait généré un plus grand nombre d'emplois, soit 35 pour cent.

Selon Pitra Neto, les expectatives pour l'avenir sont encourageantes, basées sur les résultats obtenus avec les politiques publiques et les mesures prises par le gouvernement, basées sur la diversification de l'économie.

Le gouvernant a également éclairci que l'emploi et la réalisation professionnelle des citoyens représentaient l'un des thèmes centraux dans l'agenda institutionnel des Etats, et se traduisent par une des aspirations les plus élémentaires et légitimes de la population économiquement active.