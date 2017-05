Dans le cadre du projet M-diabète, la campagne M-ramadan a été lancée hier, lundi 15 mai, à Dakar par le directeur général de la santé, Papa Amadou Diack. Un programme qui va aider les diabétiques et les hypertendus à travers la diffusion des messages éducatifs sur le traitement du diabète et la bonne conduite à tenir pour les malades qui observent le jeûne.

Le centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao de Dakar a abrité hier, lundi, le lancement de la campagne m-ramadan. Un programme qui entre dans le projet m-Diabète. Pour cette édition, en plus de penser aux personnes diabétiques, les hypertendus sont aussi concernés par la dite campagne. «L'hypertension pose beaucoup de problèmes. Il y a une parenté entre le diabète et l'hypertension. Les facteurs de risques de ces maladies et l'ignorance d'une partie de la population font que ces pathologies prennent des proportions importantes», a fait savoir docteur Diack.

Et de poursuivre: « nous accordons une importance capitale à ces maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension artérielle. Il s'agit à travers cette campagne de diffuser des messages à l'endroit de nos concitoyens diabétiques, des messages éducatifs et des messages sur le traitement de la maladie et la bonne conduite à tenir".

Le Docteur Déo Nshimirimana, représentant résident de l'organisation mondiale de la santé (Oms) au Sénégal, a souligné : « en introduisant l'hypertension sur le programme ramadan, on participe à la prévention des maladies non transmissibles et selon les résultats de l'enquête step, la prévalence de l'hypertension artérielle est de 24 % dans la population âgée de 18 à 69 avec une forte prévalence chez les femmes. Les chiffres sont tout aussi préoccupants en ce qui concerne le diabète dont la prévalence globale est de 2.1 % ».

Pour la campagne qui a démarré depuis hier, lundi 15 mai 2017, les régions y sont aussi associées. « Les régions sont impliquées sur la sensibilisation par le biais de l'association nationale des personnes vivant avec le diabète. En plus de cela, le relai mobile à une pénétration nationale et à travers les bases de données qui sont anonymes, les messages peuvent arriver aux personnes cibles », a confié la coordonnatrice du projet, Ndeye Fatou Ndiaye Diop.

Et le directeur du centre de prise en charge du diabète, Marc Sankalé de l'hôpital Abbas Ndao, Pr Saïd Nourou Diop de renchérir : « une personne diabétique qui suit régulièrement son traitement peut observer le jeûne. Cependant, celles qui ont le diabète chronique ne doivent pas le faire. A travers, m-ramadan avec les messages de prévention, d'accompagnement, les diabétiques pourront observer le jeûne en toute tranquillité ».

Rappelons que la campagne prend fin le 10 juillet prochain et qu'elle est organisée par l'Union internationale des télécommunications (Uit), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un programme salué par l'association sénégalaise de soutien et d'aide aux diabétiques (Assad) qui à chaque approche de Ramadan, fait la sensibilisation de ses membres sur les comportements à tenir à manière de jeûne. Pour le secrétaire général de l'Association, Baye Omar Gueye, la plateforme m-diabète du Sénégal est passée de 12.000 membres à 55.000 membres aujourd'hui.