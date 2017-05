Guinée: ARTs plastiques - Trois jeunes étudiants récompensés pour leurs œuvres sur les maladies Cardio-vasculaires

Le viol a pris une allure inquiétante à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur de la… Plus »

Présent à la cérémonie, le représentant du ministre de la culture, des sports et du patrimoine historique à la cérémonie a au nom de son département promis de soutenir et accompagner ces jeunes artistes qui ont fait ces tableaux.

Quand on a une maladie cardio-vasculaire, il faut éviter la pharmacopée, plutôt aller à la médecine moderne. L'intéressé doit faire beaucoup le sport, consommer beaucoup l'eau et les fruits qui peuvent rajeunir les cellules. Surtout éviter la cigarette. J'exhorte les jeunes de faire les beaux arts. Mon papa ne voulait pas que je fasse les beaux arts mais c'était mon rêve. Aujourd'hui, mon travail a été récompensé. La peinture c'est un moyen naturel d'expression", a-t-il indiqué.

"Mes sentiments sont les meilleurs dans la mesure où je me suis retrouvé vainqueur parmi dix candidats tous artistes créateurs plasticiens. C'est une grande fierté pour moi. Ce n'est pas parce que je suis plus que tous ceux-ci. Peut être c'est la créativité qui a fait la différence. Pour moi, la maladie cardiovasculaire est non contagieuse mais elle est tueuse silencieuse. C'est de la moralité pour moi de créer dans ce sens pour sensibiliser et conscientiser la population qui rencontre souvent cette maladie. J'ai travaillé durement pendant trois jours pour donner un fruit potable dans ce sens.

