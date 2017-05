Burkina Faso: Concours «les 8ème Merveilles» - Igor Bamogo s'adjuge le premier prix

« Non à la violence des gendarmes contre les journalistes ! Guézouma Sanogo, journaliste à la… Plus »

Les deux premiers des cinq finalistes de ce concours ont reçu chacun un dictionnaire, des œuvres littéraires, une tablette plus une enveloppe de 50 000 francs CFA pour le premier et 40 000 francs CFA pour le deuxième.

A écouter le promoteur Adama Kaboré, le concours «les 8ème Merveilles» est né du constat de la méconnaissance du contenu des œuvres littéraires par les enfants. «Le second constat est que beaucoup de nos contemporains utilisent les expressions françaises dans des conditions pas vraiment convenable donc, ce concours permet de vulgariser à la fois le contenu des œuvres littéraires dans la phase écrite et celle orale», a expliqué le promoteur.

