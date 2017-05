Sénégal: Zator Mbaye, député AFP - «La 12iéme législature a marqué tout son temps»

interview

Les critiques et autres attaques contre la 12ième législature, considérée par les adversaires du régime en place et même certains députés de la mouvance présidentielle comme la «plus nulle» de l'histoire parlementaire du Sénégal ne sont que du «mimétisme», car n'étant basées sur aucun élément factuel de raisonnement. C'est du moins la conviction du député de l'Alliance des forces de progrès (Afp), Pape Diallo, alias Zator Mbaye.

Dans cet entretien accordé à Sud quotidien hier, lundi 15 mai, le poulain du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, présente un bilan reluisant de cette 12ième législature. Il n'a pas manqué d'égratigner les autres coalitions de l'opposition qualifiées de «conglomérats», sans alternative programmatique.

Le responsable politique de l'Afp reconnait tout de même qu'il sera difficile pour les leaders de Bennoo Bokk Yaakaar de confectionner une liste pour ces législatives du 30 juillet prochain, à forts enjeux.

A quelques mois de la fin de votre mandat de député, vos adversaires politiques ainsi que certains parlementaires de la mouvance présidentielle disent que cette 12ième législature est la plus nulle. Faites-nous un peu l'économie de vos 5 ans à l'Assemblée nationale.

C'est du mimétisme pour certains politiciens de dire que c'est la législature la plus nulle en ne se basant sur absolument rien du tout, parce que ne disposant pas d'éléments rationnels ou factuels de comparaison entre les législatures.

Je n'ai pas été député dans la 11ième, ni dans la 10ième, mais de par ce que j'en connais, la 12ième législature a marqué tout son temps. D'abord, à travers des points essentiels. Ces points s'appellent traduction simultanée à l'Assemblée nationale.

Depuis la 12ième législature, le député peut s'exprimer dans sa langue maternelle. Huit langues sont aujourd'hui parlées à l'Assemblée nationale, ce qui facilite la compréhension et libère les députés. Il y a également les séances de questions d'actualité entre le Premier ministre et les députés.

Je pense que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que l'on connaisse ce type d'exercice mensuel. Je pense que c'est tout à l'honneur de la 12ième législature.

Sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale a reçu la visite de plusieurs Présidents d'Assemblée nationale d'Afrique, je dois dire du monde entier, mais également de Présidents de République.

L'Assemblée a reçu le président français, François Hollande, celui du Mali et récemment le président du Portugal. Je pense que tout cela, ce sont des points importants dans le bilan de l'Assemblée. On y édite également tous les 15 jours un journal qu'on appelle "L'Hémicycle" qui traite des questions d'actualité, mais aussi des questions techniques.

Dans chaque numéro, le président essaie d'y développer ou d'y faire développer des questions techniques pour qu'au delà des députés, les Sénégalais puissent comprendre les différentes problématiques qui ponctuent la vie de notre Nation.

Sur le plan postuniversitaire, cette Assemblée a qu'en même aidé les députés à se capaciter, parce que plus d'une trentaine de députés a été inscrite dans des Universités, des écoles de formation pour parfaire leur formation postuniversitaire.

Parce que le député devrait pouvoir s'insérer une fois qu'il ne le sera plus. Il y a aussi la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui est l'une des bibliothèques de l'Afrique de l'Ouest les plus outillées. Parce que, je dois rappeler que ça été la bibliothèque de l'Afrique de l'Ouest.

Toutes les bonnes feuilles en matière de politique sont disponibles au niveau de l'Assemblée nationale. Une bibliothèque qui a été rénovée, mais aussi informatisée pour permettre à chacun d'y faire ses recherches le plus rapidement possible. Pour terminer, plus de 200 projets de lois ont été votés en 5ans. C'est tout de même remarquable.

Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance en matière de lois, de règlements. Cela veut dire que l'Assemblée est bien à jour par rapport à toutes ces différentes lois. Plus d'une cinquantaine de missions de terrain ont été effectuées.

Je dois préciser que ces missions de terrain entrent en droite ligne dans la politique du contrôle de l'action du gouvernement parce que le député n'est pas un Commissaire au compte, n'est pas membre de l'Ige ou de la Cour des comptes. Mais, le député va sur le terrain pour s'assurer de l'exécution des budgets qui ont été alloués aux différents ministères sectoriels.

Qu'en est-il alors de la critique selon laquelle la 12ième législature n'a proposé qu'une seule loi, qui est d'ailleurs impopulaire, notamment celle relative au changement du règlement intérieur de l'Assemblée ?

Dans toutes les démocraties où la nature du régime est présidentialiste, la majorité de l'initiative en matière de loi émane de l'exécutif.

Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'un régime présidentialiste où le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale.

Ce qui fait donc, en général, que c'est l'exécutif qui fait beaucoup plus de projets de loi. Dans la loi portant règlement intérieur, et même dans la Constitution, quand le député fait une proposition de loi, si celle-ci est assujettie à une augmentation dans le budget, ce dernier doit proposer la rubrique dans laquelle ce complément devrait être trouvé.

Par exemple, si je propose une loi qui a un impact sur le budget, je dois proposer par la même occasion le chapitre dans lequel je dois pouvoir puiser ces dix milliards. Alors, si je ne le propose pas, naturellement c'est une loi irrecevable. Donc, c'est ce qui explique la rareté des différentes propositions de lois.

C'est vrai que c'est bien de faire des propositions de lois, mais c'est encore mieux de savoir bien les écrire, au delà de l'écriture, s'assurer que ces projets n'ont pas d'incidents financiers et si c'est le cas, proposer le chapitre dans lequel cette proposition de loi pourrait être reçue.

Pour ces élections législatives de 2017, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar connait pas mal de défections, dont celles de Jean Paul Dias, Mansour Sy Djamil, Khalifa Sall, tout comme Malick Gakou. Quelles sont vos chances devant la coalition Mankoo Taxawu Sénégal ?

Ecoutez, vous n'êtes pas en train de me décrire une situation nouvelle. Toutes les personnes que vous venez d'énumérer sont des personnes qui étaient déjà dans l'opposition, qui avaient appelé à voter Non, lors du référendum. Donc, il n'y a rien de nouveau sur les projecteurs.

Ce qui demeure constant, c'est que là, nous venons d'assister à une matérialisation de la coalition Mankoo Dirécou ou je ne sais quoi.

Mais, cette coalition avait déjà existé par le passé. Tous ces gens avaient appelé à voter Non et la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a pu avoir plus de 65%. Je crois que nous tentons d'avoir ce même taux à l'élection.

Parce que simplement, ce sera une élection particulière. Une élection aux relents de premier tour présidentiel. Une élection qui à terme, va permettre aux Sénégalais de prendre connaissance de toutes les réalisations du Président dans les différents domaines, depuis le Pse, en passant par le Pudc, et Puma et toutes les politiques qui sont menées à travers les différents ministères sectoriels.

Dans les prochains jours, cette coalition Bennoo Bokk Yaakaar, qui est d'ailleurs la seule coalition parce que toutes les autres coalitions, je les appelle des conglomérats parce qu'ils sont unis autour d'une seule chose : il faut faire partir le président Macky Sall.

Mais, aucune alternative programmatique, aucune alternative en terme de propositions, mais le dénominateur commun est de faire partir le président. Je pense que nous sommes tout de même au 21ième siècle et c'est une démarche qui est condamnable.

N'avez-vous pas le sentiment que les querelles internes qui secouent aujourd'hui l'Apr peuvent porter un coup à vos chances de réussite ?

C'est des problèmes que vous trouvez aujourd'hui dans la coalition Mankoo. Puisque que Bennoo Bokk Yakaar est la coalition présidentielle, naturellement même si c'est un chat dans cette coalition il fera la Une de la presse. Mais, je vous assure qu'au sein de la coalition Taxawu, ils ont les mêmes problèmes.

C'est normal d'ailleurs. Même dans une maison, on a des contradictions, à fortiori dans une coalition de plus de 300 membres . Vous comprendrez toutes la difficulté que nos leaders auront pour pouvoir faire une liste qui, tout au plus, devrait comporter 150 candidats.

Mais, nous avons confiance en nous et nous pensons qu'ils prendront les bonnes décisions pour nous proposer une bonne liste qui rencontrera l'onction de nos concitoyens sénégalais.

En parlant de liste, on est en plein dans les investitures. Est-ce que les attentes de l'Afp ont été prises en compte?

Présentement, nous sommes à l'étape des propositions, des déclarations d'intention de candidature. C'est clair que chacun veut être député. Il y aura surement beaucoup d'appelés et moins d'élus. Mais, il faut que les gens comprennent que l'objectif, ce n'est pas d'être député personnellement.

L'objectif est d'aider la coalition autant que faire se peut, à remporter ces élections en faisant preuve d'esprit de dépassement, de générosité, de tolérance, d'ouverture, de tempérance pour comprendre que la coalition va au delà de nos personnes.

Aujourd'hui, ce qui sous-tend la coalition, c'est un projet politique et économique que nous avons tous ensemble et nous devons aider les Sénégalais à pouvoir le soutenir afin de pouvoir le réaliser pour le bonheur de nos concitoyens.

Aujourd'hui, le Sénégal est un pays gazier et pétrolier. Dans quelques années, il sera un pays, au delà même de l'émergence, un pays développé. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous du développement.

Cela passera forcément par une responsabilité de classe politique, qu'elle soit de la majorité comme de l'opposition.

L'objectif est que nous sommes tous des Sénégalais et nous devons être un et unique, uni autour de l'essentiel. Maintenant, chacun est libre d'avoir sa vision, mais nous ne devons pas nous égarer de nos objectifs essentiels.

Doit-on s'attendre à beaucoup plus de députés pour l'Afp ou au même quota qu'en 2012 ?

Zator s'attendra à ce que les leaders proposeront. Zator est un militant discipliné, qui n'est pas là pour faire un peu dans le syndicalisme politique.

L'objectif est qu'aujourd'hui, nous avons des leaders que nous avons choisis, en qui nous avons confiance. Nous pensons que leurs décisions seront les meilleures pour mener à bon port cette pirogue qui s'appelle le Sénégal.