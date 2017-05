Mali: Port autonome de Dakar - Le Mali veut disposer d'un espace plus grand pour ses camions

Mieux, Me Gano veut que les choses soient beaucoup plus formelles en demandant une formalisation de la possession de cet espace. «Jusqu'à présent, il n'y a pas de document genre convention qui nous permet d'aménager cet espace.

Nous souhaitons avoir un espace beaucoup plus étendu pour que nous disposions de surface au niveau du port afin que nos camions puissent stocker sans que cela ne cause de dommages collatéraux vis-à-vis des propriétés privés», a-t-il plaidé.

En visite de travail au Sénégal, le Ministre malien des transports, Me Baber Gano, a rencontré le directeur général du port autonome de Dakar hier, lundi 15 mai. Profitant de cette occasion, il a émis le souhait de voir les camions maliens disposer d'un parking plus grand dans l'enceinte du port de Dakar.

Le Directeur général du port autonome de Dakar, Cheikh Kanté, a reçu hier, lundi 15 mai, le Ministre malien des transports, Me Baber Gano, en visite de travail à Dakar. Au cours de cette rencontre, le ministre malien a fait la demande, par de la volonté de son pays, de disposer d'un parking plus étendu pour les camions maliens au niveau du port de Dakar.

