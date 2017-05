La prolongation de l'affaire Khalifa Sall se joue désormais dans les rues de Dakar, plus précisément devant le ministère de l'Intérieur sis à la Place Washington. Et hier, dans le cadre des manifestations dites « Lundis de Khalifa », un des volets du plan d'actions pour la libération du maire de Dakar, 19 femmes du mouvement Taxawu Dakar dont la première adjointe au maire de la ville Sohane Wardini ont été arrêtées par la police du Plateau et acheminées de suite au commissariat central de Dakar.

Par suite, une foule immense s'est formée devant le commissariat central et parmi les nombreux partisans de Khalifa Sall, on pouvait repérer le maire des Parcelles assainies Moussa Sy, la députée Hélène Tine, le maire de la Médina Bamba Fall et autre Cheikh Bamba Dièye du Fsd/Bj.

Mme Soham Wardini, première adjointe au maire de Dakar, et d'autres femmes de la coalition Taxawu Dakar ont été arrêtées et transférées au commissariat central de Dakar hier, dans l'après midi.

Cette interpellation des partisanes de Khalifa Sall fait suite à un rassemblement tenu ce lundi 15 mai, devant les locaux du ministère de l'Intérieur.

Ces femmes qui avaient été auparavant interpellées par la police et retenues à la police du Plateau, avaient initié une manifestation pacifique pour dire non à la détention du maire de Dakar.

Venu les soutenir après leur arrestation, l'ancien maire de Saint-Louis Cheikh Bamba Dièye n'a pas mis de gants pour affirmer ouvertement que le chef de l'Etat et chef de file de l'Apr a trouvé au Sénégal un Etat de droit qu'il veut changer en un régime dictatorial». Selon ainsi l'ancien ministre de la Communication après la seconde alternance venu soutenir les 19 femmes de Taxawu Dakar arrêtées par la police du Plateau,

« Le constat t actuel est qu'on est entré dans les éléments structurels d'une véritable dictature. Macky Sall a trouvé un Etat de droit dont il veut faire une dictature »/ Allant plus loin, Cheikh Bamba Dièye dira que le sort qui est attribué à Khalifa Sall est « injuste ». « C'est un acharnement abusif, une négation de ses droits ...

En sus de tout cela, il s'y ajoute une volonté mesquine de briser les individus alors qu'on s'est tous battus pour que ce président accède au pouvoir.

Nous avions espoir qu'il allait consolider l'Etat de droit et de liberté... Malheureusement, on a commis la plus grande erreur de notre vie. Les biens publics et les pouvoirs publics sont en train d'être utilisés à des fins partisanes ».

Cheikh Bamba Dièye qui est revenu sur le déroulé de la manifestation des femmes de Taxawu Dakar a tenu à faire savoir que « tout est parti de ce matin lorsqu'on a appris que plus personne n'avait accès a Khalifa Sall qu'il était passé désormais au parloir».

Et de clamer : « Il n'y a pas de motif qui justifie cette restriction. Je demande à tous les Sénégalais de prendre leurs responsabilités parce que ce qui va se passer ne laissera personne indifférent ».

Macky invité à prendre en exemple Macron

Papa Diouf, conseiller municipal à la ville de Dakar, a abondé dans la même dynamique en tançant le pouvoir en place. « Le chef de l'Etat doit savoir que Khalifa Sall n'est pas un prisonnier ordinaire, il devrait prendre comme exemple Emmanuel Maccron qui juste après sa victoire est allé voir le maire de Paris pour une collaboration parce que c'est ce qui doit se passer entre un bon dirigeant et le maire de la plus grande ville du pays ».

Et de poursuivre : « On veut priver Khalifa Sall du plus élémentaire de ses droits. On ne peut plus rester sans rien faire ». Et le conseiller municipal de confier que « Khalifa Sall avait, au début, droit à 20 visites qui ont été réduites à 10 maintenant.

Ils le font passé au parloir sans aucun fondement ». Pour sa part, le maire de la Médina Bamba Fall a demandé à ce qu'on libère instamment les femmes de Taxawu Dakar car, a-t-il soutenu, « le cas Khalifa Sall à lui seul suffit comme injustice ».