Algérie: Lamamra en visite de travail à Washington à partir de mercredi

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, effectuera, à partir de mercredi, une visite de travail à Washington à l'invitation du secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, avec lequel il aura des entretiens qui porteront sur la coopération bilatérale et les questions politiques et sécuritaires d'intérêt commun, indique mardi un communique du ministère des Affaires étrangères.

Les chefs de la diplomatie algérienne et américaine auront l'occasion, dans le contexte du dialogue stratégique entre les deux pays et dans la perspective de la tenue de la quatrième session ministérielle, d'"échanger des vues sur les questions internationales inscrites à l'agenda des Nations Unies, notamment la question palestinienne, les crises en Libye et en Syrie, la situation au Sahel, ainsi que la question du Sahara occidental", précise-t-on de même source.

La coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ainsi que les grands axes des contributions américaines à la paix et à la sécurité de l'Afrique et son développement seront également à l'ordre du jour des entretiens entre les deux parties.

Au cours de cette visite de deux jours, M. Lamamra aura, en outre, "des consultations avec de hauts responsables du Congrès américain sur les perspectives de renforcement du partenariat algéro-américain, ainsi que sur des questions globales et régionales", ajoute le communiqué.