Cote d'Ivoire: Les mutins retournent en caserne après avoir obtenu satisfaction

Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions à long terme de ces événements, mais cette énième crise militaire, après novembre 2014 et janvier 2017, montre bien que quelque chose ne tourne pas rond dans l'armée ivoirienne. La gestion de cette dernière crise laisse perplexe tous les observateurs nationaux et internationaux sur la capacité de l'Etat à faire respecter l'ordre dans les casernes.

Le gouvernement et l'état-major ivoirien, comme depuis le début de cette crise qui a été particulièrement tendue dans le pays, communiquent a minima sur cet accord. Il est donc pour l'instant impossible d'obtenir des renseignements précis sur le contenu de l'accord. Ceci étant, différentes sources, militaires ou non, à Abidjan et Bouaké, annoncent que les mutins ont obtenu ce qu'ils réclament à cor et à cri depuis vendredi, soit le reliquat de 7 millions de francs CFA, presque 11 000 euros, pour environ 8 400 militaires.

Les soldats mutins qui ont semé le trouble en Côte d'Ivoire pendant quatre jours ont accepté ce mardi 16 mai l'accord annoncé par le gouvernement et de rentrer dans leurs casernes, permettant à la vie de reprendre son cours dans les deux principales villes du pays, Abidjan et Bouaké.

