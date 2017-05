Durant le mois de mars 2017, souligne la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE),… Plus »

Après plusieurs tentatives infructueuses, la bande à Gorgui Sy Dieng portera donc sur leur épaules cette mission de redonner au Sénégal le sacre. Et pour Aly Ngoné Niang, l'espoir peut être permis au vu des nombreux joueurs et de bon niveau que le Sénégal dispose.

En 1997, quand nous gagnions la Can, il y avait 8 joueurs locaux et quatre professionnels dans l'équipe», rappelle-t-il, avant d'ajouter : « Aujourd'hui, l'équipe nationale est quasiment constituée de joueurs expatriés. C'est vrai que l'on a eu des expatriés dans les campagnes qui ont suivies, mais on ne disposait pas souvent des meilleurs »

Car pour gagner il faut disposer des meilleurs et avoir une bonne préparation. Au Sénégal on attend souvent à un mois des échéances pour engager la préparation », confie l'ancien « Roi » du basket

En regardant le rétroviseur, Aly Ngoné Ndiaye, ancien international et champion d'Afrique de la Can 1997, a trouvé longue cette période de diète au regard du statut du Sénégal reconnu comme un pays de basket. « 20 ans c'est trop !

