Le ministre de l'éducation nationale a procédé hier, lundi 15 mai 2017, au niveau du stade régional de Matam, au lancement officiel de la semaine de l'école de base, dont le thème est : «L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, facteur d'amélioration des performances scolaires».

Le ministre de l'éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a conféré hier, lundi, les acteurs et la communauté éducative de la région, qui se sont donné rendez-vous au stade régional, dans le cadre du lancement de la semaine nationale de l'école de base. L'événement qui s'est distingué par la forte mobilisation des populations et le déplacement de plusieurs milliers d'élèves, a permis à l'autorité de l'éducation de communier pleinement avec le public.

En présence de plusieurs partenaires techniques et financiers de l'éducation qui ont partagé la cérémonie à côté des autorités administratives et scolaires, des élus locaux, des représentants de programmes et projets, des chefs coutumiers et religieux et des parents d'élèves.

Face à cette mobilisation, le ministre de l"éducation articulera son intervention sur les différents objectifs de la semaine. Subséquemment, la mise en relief des préoccupations fondamentales liées au développement de l'Ecole de Base, avec, le souhait d'intéresser les partenaires, des problèmes et de susciter des dynamiques orientées vers des solutions innovantes, inclusives et durables'.

«Les efforts consentis dans les différents programmes qui ont structuré la marche de l'école sénégalaise, n'ont pas enregistrés les résultats escomptés au niveau de la composante qualité. Face à la situation, l'utilisation des langues nationales s'inscrit comme un facteur pouvant induire la qualité des enseignements apprentissages», renseigne-t-il.

Campant ainsi sur le choix du thème de cette année, «L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, facteur d'amélioration des performances scolaires », dans son contexte, le ministre de l'éducation plaidera pour l'usage de «la langue première dans les enseignements apprentissages».

La vingtième et unième édition de la semaine nationale de l'Ecole de Base coïncide justement, avec le moment où le ministère de l'éducation nationale envisage la mise à l'échelle des expérimentations d'enseignement en contexte bi-plurilingue.

D'autre part, le ministère, avec l'appui de l'USAID a initié un programme national d'amélioration de la lecture en langues nationales pour relever les performances des élèves dans les premières années de l'élémentaire.

«Le choix de l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, est en phase avec l'option du Ministère de l'Education nationale de mettre à l'échelle l'enseignement en contexte bi-plurilingue dans l'élémentaire, suite à la recommandation forte des Assises nationales de l'Education et de la Formation, la décision numéro 6 du conseil présidentiel et la Lettre de Politique générale qui retiennent la généralisation de l'utilisation des langues national dans le système formel », explique le ministre.

Face aux enjeux en vue, la présente édition se fixe comme objectif «promouvoir une synergie des actions de l'ensemble des acteurs communautaires (CGE, CL, OCB, OSC, partenaires et intervenants) pour relever les performances scolaires dans le sous-secteur de l'élémentaire ».

De façon spécifique, il s'agit: d'informer et de sensibiliser les acteurs internes et externes pour une appropriation suffisante des enjeux du thème, d'organiser les communautés autour du thème de la SNEB et d'analyser avec la communauté les facteurs qui favorisent la réussite scolaire.

En plus, il s'agira aussi de promouvoir des solutions réalistes et réalisables à l'échelle locale et de renforcer les capacités des organisations communautaires à travers des stratégies simples de soutien et de suivi à la maison.

Face à l'utilisation de la langue première dans les enseignements apprentissages, les motivations de la décision du ministère de l'éducation, trouvent leur fondement dans le fait que 'dans tout système éducatif, la question de la langue d'enseignement est cruciale et que la langue première de l'enfant joue un rôle déterminant dans son développement cognitif et affectif '.

De l'avis du ministre, le meilleur véhicule de l'enseignement-apprentissage est la langue première de l'élève qui favorise les apprentissages fondamentaux et facilite toutes les acquisitions.

En ce sens qu'au niveau individuel, il s'agit de promouvoir une ouverture culturelle, une approche de l'altérité, mais aussi de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en améliorant leurs compétences linguistiques, scientifiques et intellectuelles.

Au niveau institutionnel, déclare le ministre de l'éducation, il s'agit de contribuer à la création d'une citoyenneté démocratique. Avant de souligner que sur la question, ' le Ministère de l'Education nationale, appuyé par l'UNESCO-BREDA, s'est doté d'un modèle consensuel d'éducation bilingue'.