Congo-Kinshasa: Présidence du CNSA - Le MLC est le favori de la MP

Avec un Premier ministre et un président du CNSA acquis à sa cause, le régime de Kinshasa pense ainsi continuer à tirer toutes les ficelles du pouvoir de manière à contrôler le processus dans le but de retarder le plus possible la tenue d'élections en République démocratique du Congo.

Sinon, la Majorité présidentielle a déjà son candidat pour piloter le CNSA. Selon les indiscrétions faites par un haut cadre de la MP, la présidence du CNSA sera attribuée à une personnalité du Mouvement de Libération du Congo (MLC), parti de Jean-Pierre Bemba. « Comme on l'a fait avec le poste du Premier ministre, nous allons donner la présidence du CNSA à un membre du MLC dans le but de les diviser », a confié un député de la Majorité, se réjouissant de la manière dont l'opposition est en train d'être émiettée présentement.

