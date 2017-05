Congo-Kinshasa: Bruxelles - Dona Mobeti en concert chez " Kimpwanza Africa Moto "

Le 27 mai 2017 chez " Kimpwanza Africa Moto " à Bruxelles, il jouera les morceaux de son nouvel album, certes, mais également quelques chansons qui ont fait son succès depuis plus de quatre décennies. Alors, un conseil, soyez au rendez-vous et ne manquez pas le spectacle inédit que va livrer le " léopard" de la musique congolaise, en prélude à son grand retour sur scène en 2018. Dona Mobeti en concert, c'est un show spectaculaire!

" Le commandant", comme on le surnomme , s'est fait une place parmi les grandes pontes de la rumba congolaise. Depuis plus de quarante ans, il connait une célébrité particulière liée à son talent et son courage. Dans quelques jours, c'est fort de milliers de fans - en Afrique et en Europe - que le chanteur entend conquérir le public bruxellois. Il s'y prépare.

Dona Mobeti, de son vrai nom Donatien Sabuela, est un représentant incontestable et incontesté de la musique congolaise moderne. Pour vous faire danser comme jamais au rythme d' " Evundes ", l'ancien compagnon de "Mopero Wa Maloba " vous donne rendez-vous chez "Kimpwanza Africa Moto" à Bruxelles, samedi 27 mai 2017, pour un show à ne pas manquer. Il sera accompagné par l' "Emir" Adamo Ekula et son groupe musical nommé " Les Césars du clan Langa Langa".

