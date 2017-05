Congo-Kinshasa: La CENI envisage un possible report de l'élection présidentielle

Les violences ont fait des dizaines de morts l'année dernière, après le refus de Joseph Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son second mandat (le dernier selon la Constitution), le 19 décembre. Organiser des élections « à la hâte », dans le but de respecter une date, risque d'affaiblir la crédibilité du scrutin et de conduire à des violences, a-t-il déclaré lors d'une interview à Kinshasa.

Mais, en réalité, les vrais mobiles d'un possible report sont ailleurs. Il n'y a qu'à décrypter les comportements et réactions des caciques de la MP pour en être édifié. Depuis toujours, la MP n'a jamais exclu un renvoi aux calendes grecques des élections. Les évènements du Kasaï, du reste provoqués par un calcul politique malsain de certains ténors de la MP, sont venus juste corroborer la position maintes fois défendue par la famille présidentielle.

