communiqué de presse

La conférence des leaders de la coalition Mankoo Taxawu Sénégaal va rencontrer la presse aujourd'hui, mardi 16 Mai, à partir de 10 heures. Au cours de cette première rencontre avec la presse nationale et internationale prévue au siège du Grand parti, Malick Gakou et compagnie aborderont entre autres questions, selon un communiqué transmis à Sud quotidien, le durcissement par les autorités judiciaires des restrictions sur les visites au maire de Dakar, Khalifa Sall et les prochaines élections législatives du 30 juillet.

Cette rencontre de la conférence des leaders de la coalition Mankoo Taxawu Sénégaal avec la presse nationale et internationale est une première depuis la signature par le groupe de dix partis politiques de l'opposition de l'acte constitutif de cette coalition qui regroupe aujourd'hui une bonne frange de l'opposition sénégalaise dont Khalifa Sall, maire socialiste de Dakar et ses partisans.

Prévue aujourd'hui, mardi 16 Mai, à partir de 10 heures ausiège du Grand parti, cette rencontre entre Malick Gakou, coordonnateur de Mankoo Taxawu Sénégaal et compagnie et la presse portera essentiellement sur les conditions de détention de Khalifa Sall, maire de Dakar, dont les dernières informations font état d'un durcissement par les autorités judiciaires des restrictions sur le nombre de personnes autorisées à lui rendre visite.

En effet, selon nos confrères, le maire de Dakar, Khalifa Sall par ailleurs secrétaire national chargé de la vie politique du Parti socialiste, placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, a vu le nombre de ses visiteurs autorisés par semaine réduit à la moitié.

De 20 personnes par semaine, le nombre de visiteurs autorisés est donc passé, ces derniers jours, à 10 personnes. Mieux, contactés par ces mêmes confrères, les membres de l'entourage du maire de Dakar, dénonçant cette restriction, ont informé que ces visites qui sont programmées tous les lundis une fois par semaine sont réservées aux seuls membres de la famille du prévenu excluant de facto les responsables politiques.

Il n'est donc pas écarté que, lors de ce face-à-face avec la presse, Malick Gakou, leader du Grand parti et coordonnateur de Mankoo Taxawu Senegaal et compagnie qui estiment que les droits de Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, sont constamment et injustement violés par les autorités publiques, chargent encore le pouvoir en place.