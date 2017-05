Sénégal: Randonnée pédestre de sensibilisation sur la rage, dimanche

communiqué de presse

Dakar — L'amicale du personnel administratif et technique et de service (APATS) de l'Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (EISMV) organise, dimanche à partir de 8h, une randonnée pédestre de sensibilisation sur la rage, a appris l'APS.

"La rage tue environ trois personnes en Afrique chaque jour ; vaccinons nous et vaccinons nos animaux" est le thème choisi par les organisateurs de la manifestation sportive.

Un communiqué de presse explique que "le choix de ce thème se justifie par le fait que selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la rage entraîne chaque année en Afrique 24.000 décès".

"Les personnes les plus exposées à la maladie vivent en milieu rural et n'ont pas un accès facile aux vaccins et sérums du fait de leur indisponibilité ou de leur coût relativement élevé", ajoute le texte.