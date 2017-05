Tunisie: Le congrès constitutif, vendredi prochain

La séance d'ouverture est prévue vendredi 19 mai, à Tunis, en présence de représentants de la présidence de la République, du gouvernement et de l'Assemblée des représentants du peuple et de plusieurs partis politiques et figures nationales, a-t-il ajouté, précisant que les travaux du congrès se poursuivront à Hammamet, les 20 et 21 mai 2017.

L'élection de la nouvelle direction du parti ainsi que la discussion des motions et actualités nationales seront à l'ordre du jour du congrès.

Créé en 2014, le parti Al-Binaâ regroupe des figures politiques et syndicales et des activistes de la société civile. Il œuvre, principalement, à instaurer la justice sociale, réaliser le développement équitable entre les catégories et les régions et à garantir les droits fondamentaux des citoyens, selon le secrétaire général.