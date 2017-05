Congo-Brazzaville: Les proches de Jean-Gustave Ntondo demandent sa libération

L'émissaire du Pasteur Ntumi dans la capitale congolaise Jean-Gustave Ntondo est toujours porté disparu. Gaston Nitou Samba assure pourtant qu'il était venu à Brazzaville pour négocier un cessez-le-feu il y a presque un an à la demande des autorités. « Monsieur Ntondo doit être libéré le plus rapidement possible. Qu'on nous dise pourquoi, qu'est-ce qu'on lui reproche, réclame Gaston Nitou Samba, représentant à Paris du mouvement. Il est là pour négocier la paix. Il est l'envoyé du révérend pasteur Ntumi pour négocier la paix. Parce nous nous voulons au Congo-Brazzaville. Nous ne comprenons pas pourquoi il a été arrêté. Qu'on nous dise ce qu'on lui reproche. Il n'a pas d'armes, il est seul à Brazzaville, tout le monde est dans la forêt. Il ne peut pas déstabiliser tout un pouvoir ! »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.