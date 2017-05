Tunisie: Jamel Baraket (président de la commission de désignation des arbitres) - «L'arbitre tunisien, un choix irrévocable... »

Ils parlent de l'exception et oublient la règle, l'immense majorité des trains qui arrivent, eux, à l'heure, les centaines de matches qui n'ont pas connu d'incidents et qui ont été menés à bon port. Pour faire une évaluation objective de la situation, parlons chiffres et dressons un premier bilan.

Sur plus de 400 matches dirigés, combien ont fait l'objet de contestations et lésé les équipes perdantes ? Une dizaine ou une vingtaine au pire des cas. Un pourcentage très faible qui n'altère en rien et qui ne met pas en cause la bonne santé de notre arbitrage. Pour certaines rencontres du play-off, je reconnais qu'il y a eu quelques erreurs de jugement et d'appréciation répréhensibles qu'on aurait aimé ne pas commettre.

Mais c'étaient des hors-jeux au millimètre signalés ou au contraire ignorés (CA-EST et CA-ESS) et des fautes de main douteuses en pleine surface qui ont engendré des coups de pied de réparation que nous n'avions pu élucider et clarifier que grâce à des ralentis répétés et parfois des zooms lors des séances de visionnage après-match, comme ce fut le cas du match USM-ST et le penalty inexistant accordé par Nidhal Ltaïef. Et dès lors que ces erreurs n'ont été prouvées que grâce au ralenti ou au zoom, ça prouve qu'elles n'étaient pas intentionnelles et préméditées et ça ne peut que témoigner de la bonne foi de leurs auteurs.

Quand je pense aux erreurs plus flagrantes et plus nettes qui ont donné un réel coup de pouce au Real Madrid et à Barcelone en Champions League sans que l'on ait crié à l'injustice tous les jours et sur tous les toits, je ne peux qu'avoir pitié de nos arbitres qui ne sont pas descendus à un niveau aussi bas et qui subissent pourtant de multiples agressions verbales, physiques et même morales.

En matches du play-out, un exercice des plus difficiles et même périlleux dans un contexte général pas très favorable, la réussite de nos arbitres a été quasi totale si l'on fait exception de deux ou trois rencontres sur les 52 jouées jusqu'à hier.

N'ayons pas donc peur de faire confiance à notre arbitrage pour ce match choc de la saison. Il n'est qu'un maillon de toute une chaîne de critères de réussite et j'irai même jusqu'à dire qu'il est le plus solide. Aux autres parties, joueurs, dirigeants et publics, les maillons faibles, d'assumer leurs responsabilités et d'être à la hauteur de l'évènement pour contribuer à son succès».