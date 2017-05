Cameroun: Mutineries - Un accord annoncé

Hier, c'est la capitale économique Abidjan qui a tourné au ralenti. Les casernes d'Akouédo et Gallieni ont connu une grande agitation. On y a entendu pendant toute la journée des tirs. Certes ils ne s'agissaient pas de combats, mais de tirs en l'air des soldats qui réclament le paiement de leurs primes. Ce climat délétère a contraint de nombreux Abidjanais à rester chez eux.

Davantage, des soldats des casernes d'Akouedo et Gallieni, à Abidjan, sont entrés dans la danse pour réclamer le règlement des primes promises lors des mutineries de janvier dernier. A l'époque, les soldats avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux. Mais le gouvernement a versé dès janvier une somme de 5 millions de francs CFA seulement ! Les 7 millions restants devaient être payés par tranches à partir de ce mois de mai. C'est la cause de la nouvelle mutinerie qui est en cours. Mais « ce n'est pas un coup d'Etat. Nous voulons nos primes.

Ces derniers jours, la situation sécuritaire était très tendue en Côte d'Ivoire. Tout a commencé à Bouaké en fin de semaine dernière, lorsqu'un groupe de combattants démobilisés a réclamé bruyamment le paiement de primes promises par le gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont rapidement pris la mesure des revendications et ont recommandé aux ex-combattants de déposer les armes, avec la promesse que leurs revendications seraient rapidement étudiées. Mais ces dernières heures, malgré de nombreux conciliabules, la situation s'est crispée. Outre les mutins de Bouaké, à Man, Bondoukou et Daloa, des tirs sporadiques ont également été entendus.

Hier soir, le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'il avait trouvé un terrain d'entente avec les soldats qui manifestaient depuis vendredi. Les soldats mutins ivoiriens devraient retrouver les casernes. C'est en tout cas la suite attendue après l'annonce faite hier soir à la télévision nationale par le ministre de la Défense. Alain-Richard Donwahi n'a pas donné plus de précisions, mais on devrait en savoir davantage dans les prochaines heures.

